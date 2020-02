Via Baronio Manfredi, una discarica a cielo aperto: ci sono anche contenitori d’amianto

I residenti lanciano un’idea: se il Comune bonifica la zona, metteremo le panchine. LE FOTO

MONREALE, 4 febbraio – Una vera e propria discarica a cielo aperto, dove si trova di tutto e di più, soprattutto oggetti e mobili in disuso, ma anche erbacce e sterpaglie che non fanno altro che accrescere il degrado della zona. Arriva direttamente da via Baronio Manfredi la segnalazione odierna, dove i redenti si sentono dimenticati.

La situazione non è certo delle migliori, con i due marciapiedi totalmente inutilizzabili a causa delle sterpaglie che li rendono pericolosi da attraversare. Ma sfortunatamente i problemi della via Baronio non finiscono qua. L’altro marciapiede, oltre ad avere vari tratti bloccati da queste sterpaglie, presenta una vera e propria discarica a cielo aperto, che non si limita al “semplice” sacchetto della spazzatura, ma arriva ad avere rifiuti molti più pericolosi come i copertoni delle gomme e addirittura dei contenitori d’amianto. Un fatto di estrema gravità, soprattutto se questi rifiuti dovessero essere dati alle fiamme, rilasciando esalazioni velenose per tutta la zona

Ma c’è dell’altro. I residenti, intervistati, ci dicono che nessuno ha cura di questo posto, Gli abitanti del quartiere si lamentano pure dell’assenza di telecamere, che favorisce la delinquenza locale, considerato che sono stati visti negli ultimi tempi dei ragazzi staccare degli specchietti dalle macchine e tirare pietre sulle abitazioni, senza un reale scopo, ma solo per diletto personale. Alcuni ragazzi sono stati visti e i più impavidi che hanno cercato di farli ragionare si sono ritrovati offesi verbalmente.

Gli abitanti del quartiere hanno deciso di dire basta a tutto questo, facendo sapere che se l’amministrazione penserà alla rimozione delle sterpaglie e dei rifiuti potenzialmente tossici, loro si autotasseranno con un contributo minimo, accettato di buon grado da tutti i residenti, e renderanno la zona liberata dai rifiuti un parchetto con delle panchine per far giocare i bambini del quartiere che finora, non hanno avuto un posto dove farlo, se non nella pericolosa strada.