L’asilo nido ''Giaccone'' e quell’albero inclinato che desta preoccupazione, protestano residenti e commercianti

L ’ assessore Geppino Pupella: “ Intervento già programmato ” . LE FOTO

MONREALE, 6 febbraio – Dopo il crollo del pino sulla sede stradale di via Venero degli spazi di pertinenza dell’ ex “Maternità”, avvenuto il 21 settembre scorso (leggi qui l’articolo), continuano le proteste di residenti e commercianti in merito ad un ulteriore albero di evidente inclinazione, che cresce all’interno dell’area verde e si affaccia al di fuori del profilo verticale delle mura di cinto della scuola. Intervenuto sulla questione, l’assessore Geppino Pupella – delegato al ramo – affermando che l’intervento sarà predisposto in tempi brevi.

Tra le proteste dei residenti e dei commercianti, si aggiungono le perplessità di alcuni genitori che, preoccupati per l’incolumità dei propri figli, chiedono un immediato intervento di messa in sicurezza del luogo: “Abbiamo appreso di altre situazioni analoghe nel territorio sottoposte ad intervento – afferma un papà – sarebbe il caso, dunque, di tenere in considerazione che la via Venero, con la presenza dei servizi, risulta da sempre essere una strada transitata da pedoni e da veicoli. Confido nell’Amministrazione affinché venga garantita la sicurezza in questa zona.”



Alle condizioni precarie dell’albero, si evidenziano alcune crepe – possibilmente causate dalle spinte del terreno o dalle radici delle piante – lungo le superfici perimetrali attigue alla carreggiata.

“A settembre – afferma l’assessore Pupella – è già stato effettuato un primo intervento da parte dei vigili del Fuoco i quali hanno reciso i rami più critici dell’albero. Posso assicurare, pertanto, che analogamente alle situazioni riscontrate in via CP1 e in via Pio La Torre, interverremo anche all’ex Maternità in tempi brevi, secondo un programma stilato in precedenza.”