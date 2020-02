Si è svolta oggi la processione in onore di San Castrense, patrono di Monreale

Durante il pontificale in cattedrale sono stati ordinati anche due presbiteri

MONREALE, 11 febbraio – Si è svolta oggi la festa di onore di San Castrense, patrono di Monreale. Dalla chiesa parrocchiale del santo patrono, dopo una breve coreografia di giochi pirotecnici in onore dello stesso, alle 16.15 ha avuto inizio la processione con l'Urna d'argento contenente le sacre reliquie.

Dopo aver attraversato parte alta del corso Pietro Novelli, la processione è scesa per via Garibaldi proseguendo il proprio cammino lungo via Venero, nuovamente corso Pietro Novelli e Via Roma per poi fermarsi in cattedrale. Successivamente, proprio all'interno del duomo, l'arcivescovo Michele Pennisi ha presieduto il solenne pontificale durante il quale sono stati ordinati due nuovi presbiteri: Fra Roberto Ciulla e Fra Angelo Giudice della Comunità dei Fratelli Missionari.