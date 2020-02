Circolo Auser, domani conferenza nell’ambito del progetto ''Crescere non invecchiando''

Appuntamento alle 17,30 nei locali di via Venero 217

MONREALE, 14 febbraio – L’Auser di Monreale, circolo Biagio Giordano, organizza per domani, alle ore 17,30, presso i locali del centro in via Venero 217 (ex mobilificio Mulè) una conferenza scientifica, nell’ambito del progetto “Crescere non invecchiando: benessere di mente e corpo”, che ha già visto nei mesi scorsi altre iniziative simili.

La lezione di domani vedrà sul palco il posturologo Massimiliano Squillace che parlerà delle tecniche bionaturali, mentre la psicologa Caterina La Rocca intratterrà i soci sul pnei, training autogeno, naturopatia e bioenergetica. A coordinare i lavori Biagio Cigno.

Fra le attività già realizzate ricordiamo la conferenza sul diabete, quella sulla posturologia, che hanno visto il pubblico presente appassionarsi, tant’è che già da un anno i soci due volte a settimana seguono lezioni di posturologia dalle quali traggono miglioramenti e benefici nel fisico.

"E’ bene ricordare, inoltre, - afferma una nota del sodalizio - che il circolo Auser, oltre alla presentazione di libri sul fenomeno mafioso, oltre alla rappresentazione di commedie teatrali, per i propri soci organizza e svolge settimanalmente lezioni di ballo, di ricamo ed quant’altro, dando ai propri iscritti l’opportunità di passare serenamente e tranquillamente in un ambiente piacevole e confortevole giornate gioiose, sottraendoli alla solitudine del vivere anziano".