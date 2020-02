''Crescere non invecchiando'', sabato si è tenuta un’altra conferenza all’Auser di Monreale

Protagonisti il posturologo Massimiliano Squillace e la psicologa Caterina la Rocca

MONREALE, 17 febbraio – Si è tenuta sabato pomeriggio, nei locali dell’Auser di Monreale, la conferenza tenuta dal posturologo Massimiliano Squillace e dalla psicologa Caterina la Rocca.

Il tema prendeva spunto dal ciclo di conferenze programmate come di consueto dal Circolo Biagio Giordano “Crescere non invecchiando: benessere di mente e corpo” che è pure il titolo di un libro scritto da Squillace ed edito dall’Auser e il CESVOP Provinciali ed ha riguardato la spiegazione delle tecniche bionaturali, la naturopatia e il training autogeno.

Apprezzato anche l’intervento di Nino Palermo, socio del Circolo e specializzato in trapianti chirurgici del rene, cardiologia e medicina generale, che essendo andato in pensione ha deciso di offrire gratuitamente ai soci la sua competenza per le varie patologie cui i soci dovessero avere bisogno. Pubblico attento ed appassionato che ha sollecitato chiarimenti mostrando interessamento alla materia trattata. I lavori sono stati coordinati da Biagio Cigno.