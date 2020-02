Palermo, associazione ''Gli Angeli della Notte'': ieri tanti pasti caldi per le famiglie bisognose

Da questo momento l ’ associazione potrà contare sui prodotti donati dal caseificio Lipari. LE FOTO

PALERMO, 17 febbraio – Come ogni domenica, la mensa per i poveri organizzata dall'associazione “Gli Angeli della Notte Onlus” di Palermo – all’interno dei locali confiscati alla mafia di via Bevignani 64 – ha allestito un banchetto per le famiglie indigenti. Da adesso, grazie all’impegno del consigliere comunale Santina Alduina – già attiva nel sociale – la quale ha fatto da tramite tra la volontaria della mensa, Sonia Senneca e il segretario della Pro Loco Monreale, Piero Faraci, l’associazione palermitana riceverà settimanalmente un grosso contributo da parte del caseificio Lipari di Camporeale che, già nella giornata di ieri, con la presenza di Marco Lipari, ha garantito ai commensali alcuni prodotti dell’azienda.

I pasti, sono stati preparati e serviti ai fratelli bisognosi dai volontari Enzo e Anna Pepe, Angela, Natale e Cristina Incorvaia – responsabile del gruppo – Sonia Senneca, Simonetta Oliva, Giuseppe Li Vigni, Rosangela Mingoia, Anna Maria Raccuglia i quali, capitanati dal presidente Giuseppe Messina, hanno espresso la propria gratitudine nei confronti della famiglia Lipari, nella speranza che ulteriori aziende possano sposare questa nobile causa