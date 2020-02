Città Metropolitana, più di 5 milioni per sistemare le strade della provincia

C’è anche la Sp30 di Grisì

PALERMO, 19 febbraio – Al via gli interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali. A renderlo noto è la direzione Viabilità della Città metropolitana di Palermo. “Si sono impegnate ed utilizzate le prime somme messe a disposizione e con i progetti redatti nel 2019 e si sono celebrate le prime gare per un ammontare di 5.264.300 euro”, fa sapere in una nota l’ingegnere Salvatore Pampalone.

Grazie all’approvazione del bilancio annuale 2019 la direzione Viabilità di Palazzo Comitini ha ricominciato a utilizzare le risorse per interventi di manutenzione straordinaria. Priorità per i tratti più urgenti dei 2 mila e 200 chilometri di strade “abbandonate” ormai da circa 9 anni. I primi interventi interesseranno l’ex strada consortile 22 di Serra del Monaco, sulle Madonie, e la sp 30 De Sisa di Grisì, nel Monrealese. Strade rese impraticabili per la caduta di un ponte e per le alluvioni del 2018. Lavori anche sulle Sp 52 e 60 di San Mauro Castelverde. “Dopo la verifica dei documenti – fanno sapere dalla Città Metropolitana – le ditte aggiudicatarie provvederanno ad iniziare i lavori che si dovranno concludere entro l’anno”.

La direzione Viabilità fa sapere di essere a lavoro anche per gli interventi di manutenzione sull’asse viario Corleone-San Cipirello-Partinico. In particolare sulle Sp 4 e 2. “Grazie alla collaborazione con l’Università di Palermo si è quasi completata la progettazione esecutiva”, scrive Pampalone. Due milioni e 100 mila euro per la Partinico-San Cipirello e 21 milioni 598 mila euro per quattro diversi interventi sulla Sp 4 Corleone-San Cipirello. La strada, da anni ufficialmente chiusa al transito per una frana al chilometro 9, viene percorsa a rischio degli automobilisti. Per questo è nato un comitato intercomunale che da tempo chiede il ripristino della viabilità.

E proprio nel tratto franato che costeggia “Pietralunga” e “San Loe” sono stati progettati due grossi interventi: uno da 4 milioni, l’altro da 5 milioni e 350 mila euro. “Si tratta – precisano i tecnici dell’ex Provincia – di opere in attesa dei finanziamenti regionali e nazionali già programmati”. Uno dei progetti da 7 milioni e 500 mila euro sulla Sp 4 dovrebbe invece rientrare nei finanziamenti assegnati con il decreto Mille proroghe.

(fonte: vallejatonews.it)

