San Martino delle Scale, contrada Rinazzo: inquinamento ambientale e insicurezza stradale

La richiesta dei residenti: “ La zona necessita un intervento di bonifica e di messa in sicurezza stradale ” . LE FOTO

MONREALE, 19 febbraio – Rifiuti ingombranti posti al limite della sede stradale, muretti di protezione deteriorati o assenti e vegetazione selvaggia. Queste le problematiche evidenziate da alcuni residenti i quali, secondo quanto affermano, hanno già portato all’attenzione dell’amministrazione le anomalie presenti sul tratto che riguarda contrada Rinazzo.

Dalla documentazione fotografica ricevuta, infatti, è possibile notare che, lungo il muro di contenimento della carreggiata che delimita la corsia esterna dall’area verde – laddove insistono i contenitori pubblici destinati alla raccolta della spazzatura, oggi ribaltati sulla sede stradale – la presenza di rifiuti ingombranti quali divani, materassi, frigoriferi, gomme di automobili, frammenti di sanitari e pezzi di amianto di vecchie coperture. Ad aggravare lo stato di degrado in cui riversa, ad oggi, la zona, l’interruzione dei blocchi in cemento – collegati da elementi tubolari – utili, secondo la normativa, per la sicurezza stradale.

“È chiaro che questa situazione necessita di un celere intervento – afferma un residente – per la messa in sicurezza stradale e, soprattutto, per la rimozione degli ingombranti che inquinano questo importante polmone verde. Siamo stanchi di subire l’inciviltà e l’ignoranza di certa gente, per noi abitanti è una grossa sconfitta assistere a questo scempio”.