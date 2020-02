Cinema Imperia, mercoledì prossimo un tavolo tecnico alla Regione

A sollecitarlo il neo deputato regionale Mario Caputo

MONREALE, 20 febbraio - Si terrà il prossimo 26 febbraio alle ore 11.30 presso l'assessorato regionale alle Infrastrutture e Trasporti il tavolo tecnico per trovare la soluzione che consenta di superare i contenziosi che hanno determinato il blocco dei lavori per la ristrutturazione dell'ex cinema Imperia.

A renderlo moto è il deputato regionale di Forza Italia Mario Caputo che aveva chiesto all'assessore regionale Marco Falcone di creare un incontro tecnico con tutte le parti interessate per risolvere lo stato di paralisi dei lavori. Ieri pomeriggio gli uffici di staff dell'assessore Falcone hanno ufficializzato la data dell’ incontro. Oltre al parlamentare Mario Caputo sono stati invitati i legali che curano il contenzioso, il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono, gli uffici tecnici competenti e l’impresa aggiudicataria dei lavori.

"Ringrazio l'assssore Marco Falcone - ha affermato Mario Caputo - per la tempestività e concretezza con la quale ha accolto la mia richiesta. Sono certo che in quella sede autorevole si troverà la soluzione per appianare i problemi e rilanciare la ripresa dei lavori di una importantissima opera pubblica. Ritengo che sia in questo modo, serio e concreto - ha concluso Mario Caputo - che la politica possa stare dalla parte della gente e dare risposte per il rilancio della nostra Monreale. Vi sono i tempi delle ideologie che a volte dividono e i momenti di lavorare istituzionalmente per rendere il migliore servizio al territorio”.