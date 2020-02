Coronavirus, scuole chiuse a Palermo e provincia fino a lunedì

Lo ha deciso il presidente della Regione Nello Musumeci dopo un incontro con i Prefetti dell’Isola

PALERMO, 25 febbraio - Su disposizione del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci le scuole di ogni ordine e grado di Palermo e di tutti i comuni della provincia rimarranno chiuse da domani a lunedì. Le lezioni riprenderanno martedì.

Lo ha annunciato lo stesso Musumeci nel corso di una conferenza stampa. Ciò come misura eccezionale per fronteggiare, almeno in questa prima fase, il fenomeno del possibile contagio del coronavirus, dopo il caso verificatosi oggi nel capoluogo. Salvo diverse disposizioni, le lezioni riprenderanno regolarmente martedì 3 marzo. L’interruzione è finalizzata a dare seguito all’ordinanza regionale di Protezione civile che prevede, negli stessi giorni di interruzione delle attività didattiche, l’effettuazione di interventi di sanificazione e disinfezione straordinaria dei locali scolastici. Il provvedimento è stato adottato sentiti il sindaco della Città metropolitana, Leoluca Orlando, e l’assessore regionale all’Istruzione Roberto Lagalla.

Il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono, frattanto, in attesa di ricevere ulteriori comunicazioni per fronteggiare il diffondersi del Coronavirus, questo pomeriggio aveva emesso un’ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private del territorio di Monreale per sanificazione straordinaria . Gli istituti scolastici resteranno chiusi fino a lunedì 2 marzo compreso . Al fine di essere pronti a fronteggiare qualsiasi emergenza, inoltre, è stato aggiornato il “COC” “Centro operativo comunale” . Questi interventi rientrano nelle normali procedure volte a garantire e tutelare l’incolumità pubblica .