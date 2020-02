Monreale, ecco i componenti del comitato comunale di Protezione Civile

Sarà presieduto dal sindaco o da un suo delegato

MONREALE, 28 febbraio – Il Comune di Monreale si dota di un'importante struttura operativa per la Protezione Civile così come previsto dal relativo regolamento comunale.

E' la risposta ad una necessità - così come si legge nel provvedimento sindacale - vista l'urgenza di creare strutture indispensabili ed importanti a servizio della cittadinanza in caso di criticità.

Si tratta del Comitato comunale per la Protezione Civile composto da diversi profili professionali dell'ente ai quali sono state assegnate dal sindaco Alberto Arcidiacono specifiche funzioni in relazione a quelle previste dalla struttura del Centro Operativo Comunale.

In particolare, il dirigente dell'area Gestione del Territorio Maurizio Busacca è stato nominato responsabile del Comitato operativo, mentre il ruolo di responsabile dell'ufficio di Protezione Civile e della relativa sala operativa è stato affidato al dipendente Filippo Modica.

All'area comunale che si occupa di pianificazione del territorio sono state assegnate la funzioni tecniche di valutazione e pianificazione e quella relativa a mezzi e materiali attribuite rispettivamente ai dipendenti Vittoriano Gebbia, Pietro Albanese e Giuseppe Sala ed ai dipendenti Benedetto Sciortino e Francesco Curcio.

Di censimento in caso di eventuali danni a persone e cose si occuperanno i dipendenti Aurelio Madonia, Nicola Parisi e Mario Arcidiacono, mentre le funzioni relative a telecomunicazioni e strutture operative locali e viabilità sono state attribuite al dipendente Luigi Marulli, quelle di assistenza alla popolazione ai dipendenti Daniela Di Benedetto in qualità di responsabile ed ai componenti Rosalia Gullo e Salvatore Palazzo.

Per quanto concerne invece le funzioni relative al volontariato, queste ultime sono state demandate alla collaborazione dell'ente con l'associazione di volontariato Overland con la nomina del suo presidente Damiano Leccadito.

Infine la segreteria del comitato è stata affidata ai dipendenti Nicola Giacopelli in qualità di responsabile, ai componenti Francesco Rossi e Maria Di Girolamo, mentre di comunicazione si occuperà l'ufficio stampa e comunicazione istituzionale con la responsabile Ina Modica e la dipendente Mirella Bonomo.