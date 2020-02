Rimossi in mattinata tutti i rifiuti al Bivio Case Pupella

L’assessore Grippi invita i cittadini al corretto conferimento

MONREALE, 29 Febbraio – Ieri avevamo ricevuto la promessa della rimozione dei rifiuti presso il Bivio Pupella, che ieri era sommerso dall’immondizia. Con molto piacere oggi abbiamo riscontrato che la promessa è stata mantenuta ed i rifiuti sono stati rimossi.

Le operazioni, sono continuate in tutta la città e non si sono limitate alle zone centrali, ma anche alle periferie. Contattando l’assessore ai Servizi ambientali Totò Grippi, che si scusa con la città per l’inconveniente, abbiamo appreso che si è voluto congratulare con il caposquadra Fabio Adimino e con tutti gli operatori che hanno preso parte all’operazione. L’assessore invita i cittadini alla buona educazione, evitando di gettare i rifiuti in maniera scriteriata. L’assessore ci informa inoltre che molto presto partiranno delle multe per i cittadini per chi conferisce in maniera selvaggia.

Grippi conclude affermando che un ammasso mastodontico di spazzatura come quello formatosi ieri, non si forma nè per colpa del comune, nè della ditta ma per l’inciviltà di cittadini poco civili.