Riqualificazione quartiere Ciambra, c'è un altro passo avanti

Il progetto è pronto, adesso si attende il nulla osta dell'Asp

MONREALE, 3 marzo – Procede con significativi passi in avanti l'attuazione effettiva del progetto di riqualificazione complessiva del quartiere Ciambra. Si attende il necessario parere dell'ASP di Palermo, al quale ieri – con determina a firma del dirigente Busacca – è già stata inoltrata la richiesta.

Giusto lo scorso mese di ottobre scrivevamo che, a seguito dell'ammissione da parte Regione Siciliana del finanziamento – poi approvato ufficialmente dalla Giunta nel marzo 2017 – necessario a far fronte alle spese per l'opera di riqualificazione del quartiere Ciambra, il primo check-point nell'intero iter progettuale era stato raggiunto con la determinazione delle procedure di gara per l'appalto dei così detti “saggi preventivi”, ossia rilevamenti preliminari atti a verificare le condizioni per l'effettiva posta in essere del progetto.

La determinazione dirigenziale posta agli atti proprio nella giornata di ieri ha invece espressamente chiesto il parere dell'ASP di Palermo (tramite pagamento della somma di 357 euro), necessario perché si prosegua con l'attuazione del progetto tuttavia già ultimato. Sebbene dunque si dovrà attendere ancora qualche passaggio di tipo amministrativo, il cammino verso la riqualificazione di uno dei quartieri storici più rappresentativi della cittadina normanna è in continua fase di aggiornamento.

