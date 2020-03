''Autonomia e comunicazione'' e ''Servizio igienico personale'' nelle scuole: vertice tra amministrazione e dirigenti scolastici

Questa mattina l ’ incontro a palazzo di Città, gli assessori Russo e Giannetto: “ L ’ obiettivo resta quello di continuare a tutelare i bambini disabili ”

MONREALE, 3 marzo – Questa mattina, intorno alle ore 9.30 presso la sala Rossa, ha avuto luogo il summit tra l’amministrazione comunale e i dirigenti scolastici dei plessi del territorio monrealese, al fine di comunicare loro la nota ricevuta dalla Corte dei Conti – in merito alle spese del servizio di “assistenza igienico personale – da garantire agli alunni portatori di handicap, non autosufficienti dal punto di vista motorio, oltre che affrontare la questione della formazione del personale in ambito “autonomia e comunicazione”.



Alla presenza del sindaco Alberto Arcidiacono, del segretario generale Francesco Fragale, degli assessori Rosanna Giannetto – Pubblica Istruzione – Sandro Russo – Servizi e Attività Socio Assistenziali – e Luigi D’Eliseo – Gestione Finanziaria e Tributi – è stata comunicata ai dirigenti scolastici una nota ricevuta dalla Corte dei Conti, il quale invitava l’amministrazione comunale ad attenzionare le spese destinate al servizio di assistenza igienico personale.

“Dobbiamo cercare di migliorare questo servizio – affermano gli assessori Russo e Giannetto – al fine di tutelare i bambini con situazioni di disabilità. Attraverso l’incontro, abbiamo avuto la possibilità di ragionare su come efficientare le spese del servizio igienico personale – a carico del Miur, secondo la norma – da anni, sostenute in parte dal Comune, attivando un percorso che consiste nel far attivare le scuole locali a venire incontro alle esigenze economiche amministrative, considerato il dissesto finanziario. Tuttavia, l’obiettivo, resta sempre quello di tutelare sia i bambini disabili, sia le famiglie, continuando a garantire il servizio. Non abbiamo nessuna intenzione di abbandonarli. Era doveroso, però, metterli a conoscenza della nota della Corte dei Conti – comunicata dal segretario generale Francesco Fragale – chiedendo la corresponsabilità dei dirigenti.”