''Giornata mondiale dell'autismo'', Monreale aderirà all'iniziativa

La Giunta dà il suo ok alla partecipazione per il 2 aprile

MONREALE, 5 marzo – E' stato pubblicato proprio oggi il documento che certifica la decisione della Giunta comunale di aderira all'iniziativa "mondiale, nazionale, regionale e cittadina" dedicata all'autismo, indetta per il prossimo 2 aprile.

Considerato che l'autismo costituisce - esattamente come evidenziato nella delibera di partecipazione - aldilà del significativo aspetto patologico, una non ininfluente limitazione alle comuni relazioni interpersonali, molto spesso purtroppo con importanti ricadute a livello dell'economia della famiglia accanto al soggetto affetto in prima persona, la Giunta ha espressamente dato il proprio parere favorevole affinché la "giornata mondiale dell'autismo" costituisca da un parte un momento di coinvolgimento e supporto per le famiglie stesse, dall'altra soprattutto un'opportunità di informazione - utile a comprendere e valutare meglio e più approfonditamente il fenomeno.