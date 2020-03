Monreale, varate le misure per l’accesso agli uffici pubblici

Emanata l’ordinanza sindacale che regola l’accesso agli uffici e le relazioni con i cittadini

MONREALE, 10 marzo – A seguito dell’emergenza coronavirus e dell’inasprimento delle misure precauzionali adottate dal governo centrale per prevenire la diffusione del contagio del coronavirus, il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono ha emanato un’apposita ordinanza sindacale con la quale si regolano gli accessi agli uffici comunali ed i rapporti con la cittadinanza.

In particolare, da oggi, è stata disposta la sospensione e chiusura al pubblico di tutti i plessi della biblioteca comunale e dell’archivio storico, a comunicare con gli uffici preferibilmente tramite posta elettronica e recarsi presso gli uffici solo per pratiche urgenti e indifferibili previo appuntamento telefonico, restando invariati gli orari di apertura degli stessi.

Tutti i numeri utili per contattare i rispettivi uffici comunali e i relativi indirizzi di l’osta elettronica sono consultabili sul sito internet del comune di Monreale all’indirizzo http://www.comune.monreale.pa.it.

I contatti con gli organi istituzionali dovranno anch’essi avvenire tramite posta elettronica e per via telefonica, tuttavia il sindaco e gli assessori garantiranno gli incontri indispensabili ed urgenti oltre ad avviare i contatti telefonici che saranno richiesti.

Anche le riunioni della giunta municipale si terranno in una sala a norma delle disposizioni ministeriali, mentre il consiglio comunale continuerà a riunirsi a porte chiuse garantendo il collegamento in streaming.

Le presenti misure adottate dal Comune, sulle quali vigileranno le forze dell’ordine, saranno valide fino al 3 aprile e, comunque, fino a revoca dei provvedimenti ministeriali.