Coronavirus, senso di responsabilità e rispetto delle norme: l’appello dei carabinieri di Monreale

Intervista al capitano Andrea Quattrocchi, comandante della compagnia. IL VIDEO

MONREALE, 11 marzo – Farsi guidare dal senso di responsabilità in questo difficile momento in cui tutta la comunità è messa a dura prova dal propagarsi del coronavirus. Questo il senso dell’appello lanciato dal capitano Andrea Quattrocchi, da qualche mese comandante della compagnia dei carabinieri di Monreale.

Oggi abbiamo incontrato l’ufficiale dell’Arma per fare il punto sulle attività che i carabinieri, con il consueto senso del dovere, conducono sul territorio, per far sì che i cittadini, anche i più riottosi, si uniformino ai dettami del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che prescrive a tutti di restare a casa. L’uscita, come è noto, è consentita solo per comprovate esigenze: siano queste lavorative, di salute o di approvvigionamento alimentare.

Il capitano Quattrocchi parla della dichiarazione che è necessario rilasciare in forma scritta, al momento di un eventuale controllo, che deve essere veritiera, pena, in caso contrario, una denuncia ai sensi dell’articolo 650 del codice penale. Le pattuglie sono dotate dell’apposita modulistica, quindi non occorre esserne dotati al momento di uscire da casa.I controlli, già da ieri sono stati intensi e proseguiranno anche nei prossimi giorni.

Pubblichiamo l’intervista integrale al capitano Quattrocchi in coda a questo articolo.

Possibile guardarla pure sulla pagina facebook di Monreale News.

