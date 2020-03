Coronavirus, disposta la chiusura di tutte le attività commerciali

L'annuncio del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza streaming

ROMA, 11 marzo – E' dunque questa la successiva misura restrittiva emanata direttamente dal presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte. Tutte la attività commerciali, all'infuori di quelli predisposti alla vendita di generi alimentari e ovviamente di farmaci, dovranno chiudere per evitare ulteriore diffusione del contagio (salvo consegne a domicilio per bar e ristoranti).

Proseguirà il lavoro all'interno di fabbriche e industrie, ma con la dovuta attenzione alla salute dei lavoratori e degli operai con misure di prevenzione e agevolazioni. E' stato oltretutto annunciato proprio da Conte un commissario preposto all'emergenza, ravvisato nella persona di Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia. Nessuna decisione in merito ai servizi pubblici, per i quali dunque resteranno in vigore le misure di prevenzione precedentemente espresse nei giorni scorsi.

Nessuna scadenza a queste nuove misure è stata data dal presidente Conte, il quale ha - al termine del proprio discorso - ringraziato tutti quegli italiani che hanno sin da subito modificato il proprio stile di vita, affermando che i risultati di questi sforzi potranno assortire effetti nel giro di due settimane.