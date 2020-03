Si è spento Gino Modica, una vita tra commercio e carretti siciliani

Aveva 84 anni. Le sue condizioni si sono aggravate nelle ultime settimane

MONREALE, 11 marzo – Si è spento oggi pomeriggio Gino Modica, per una vita uno dei commercianti più noti di Monreale, proprietario dello storico esercizio di generi alimentari in via Venero, nei pressi della chiesa di San Castrense.

Modica, che tutti affettuosamente chiamavano “u zu Ginu”, ad aprile avrebbe compiuto 84 anni. Negli ultimi tre anni si era ammalato per via dell’età. Negli ultimi giorni, poi, le sue condizioni generali si sono aggravate, fino al decesso di oggi.

Di lui tutti conoscevano il carattere sempre allegro, la battuta pronta, ma soprattutto la sua infaticabilità nel lavoro. Era proprio il lavoro uno dei fari della sua vita, che ha sempre svolto con puntualità, senso del dovere e soprattutto rispetto della clientela. Sono in tanti, fra gli studenti monrealesi che ancora ricordano la sosta nel suo negozio, prima di andare a scuola, per comprare il panino da mettere nello zaino e da portare in classe.

Ma Gino Modica aveva un grandissimo attaccamento alla sua famiglia, che ha sempre portato avanti con l’amore di padre, ligio a quei sani princìpi morali che ha trasmesso ai suoi figli. Di lui tutti ricordano il suo grande amore per le nostre tradizioni folkloristiche e per i carretti siciliani in particolare. Spesso e comunque in occasione delle feste di paese lo si vedeva sul tipico carretto sempre bardato a festa. Con la sua associazione “Il Marranzano” aveva partecipato da grande protagonista alla cerimonia inaugurale delle Universiadi che si tennero in Sicilia nel 1997. Le esequie, a causa delle disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si svolgeranno domani, in forma strettamente privata.

Alla famiglia Modica le condoglianze più sentite da tutto lo staff di Monreale News.