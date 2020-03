Monreale, torna dall’Est europeo, quarantena per un ispettore di Polizia Municipale

Decisivo il pronunciamento dell’Asp 6 di Palermo

MONREALE, 12 marzo – Sarà posto in quarantena un ispettore della Polizia Municipale di Monreale, reduce da un viaggio per motivi personali nell’Est europeo. Dovrà seguire il regolare protocollo previsto in questi casi, anche se – è bene sottolinearlo – fortunatamente non presenta alcun sintomo e sta bene.

A confermare la decisione di applicare il regime di quarantena per l’ispettore è il comandante della Polizia municipale di Monreale, Luigi Marulli, che a Monreale News ha affermato di avere ricevuto da parte delle autorità sanitarie l’indicazione di avviare la procedura di isolamento per il suo sottoposto.

L’ispettore, per far rientro in sede, infatti, avrebbe fatto scalo in alcuni aeroporti e questo particolare sarebbe stato decisivo per “consigliare” l’Asp a disporre la quarantena.

La vicenda, per la verità, aveva destato non poca preoccupazione all’interno del personale del Comando, che non appena venuto a conoscenza del fatto, ha sollevato forti proteste, temendo possibili sviluppi negativi e spingendo per attivare la procedura di applicazione del regime di isolamento.