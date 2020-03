Si è spento Antonino Li Causi, una vita da sarto

Aveva 90 anni, per tutti era “u zu Ninu”

MONREALE, 13 marzo – Si è spento ieri, all’età di 90 anni, Antonino Li Causi, per una vita sarto di tanti monrealesi, che tutti affettuosamente chiamavano “u zu Ninu”. Per più di 15 anni ha lavorato nello storico negozio Carieri in via Libertà a Palermo, poi per altri 20 nella sua sartoria personale di via Messina, sempre nel capoluogo.

Per tanti anni ha vestito tante persone, tra cui anche ex sindaci, avvocati, imprenditori locali e tanta gente comune. Tutti lo ricordano come un signore distinto, umile e scherzoso con tutti. Purtroppo, in questo periodo funestato da timore del contagio da coronavirus, a causa delle limitazioni imposte dal governo, i funerali non avranno luogo, ma intanto riposerà nei depositi del cimitero dei Rotoli in attesa della tumulazione. Lascia la moglie, tre figli, due nuore e due nipoti.

Alla famiglia Li Causi le condoglianze più sentite da tutto lo staff di Monreale News.