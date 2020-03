Emergenza Coronavirus, l’amministrazione comunale sospende il pagamento di Tari e bollette idriche

Arcidiacono: “Sospenderemo e rinvieremo le tasse comunali per sostenere l’economia e agevolare i cittadini”

MONREALE, 14 marzo – L'amministrazione guidata dal sindaco Alberto Arcidiacono, in conseguenza della grave crisi economica in cui versano da alcune settimane le attività produttive e commerciali del territorio monrealese e considerato, inoltre, il blocco dell'attività turistica che rappresenta il principale volano dell'economia del nostro territorio, ha deciso di sospendere e rinviare il pagamento dei tributi comunali in scadenza.

In particolare, la sospensione riguarderà il pagamento della prima rata della TARI 2020, originariamente prevista per il 31 marzo prossimo al 30 agosto2020 e differire il pagamento della fattura relativa al Servizio Idrico Integrato – secondo semestre 2018 al 30 giugno prossimo. Questa iniziativa anticipa per il territorio di Monreale un imminente intervento del Governo, esteso all'intero territorio nazionale, che accoglierebbe una specifica richiesta dei comuni avanzata tramite l'Anci, alla cui sezione siciliana aderisce anche il Comune di Monreale.