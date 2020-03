Emergenza Coronavirus: il sindaco Arcidiacono blocca giochi e Gratta e Vinci nelle tabaccherie

I gestori hanno l'obbligo della sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro

MONREALE, 18 marzo – Il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono ha siglato un’ordinanza che prescrive la sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco nelle tabaccherie del territorio e ribadisce con severità, ancora una volta per la tutela della salute pubblica di tutta la popolazione, di rimanere a casa.

L’iniziativa del primo cittadino è volta a evitare che si assembrino gruppi di persone nello stesso luogo e chiama tutti a dare il loro contributo per evitare di mettere a repentaglio la salute dei lavoratori che in modo coscienzioso stanno portando avanti i servizi rimasti attivi.

L’ordinanza dispone che le tabaccherie sono autorizzate a svolgere esclusivamente le attività consentite dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo scorso e hanno quindi l'obbligo della sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro.