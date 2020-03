L’emergenza coronavirus sul territorio, se ne discute stasera in diretta a ''#Parliamone''

Parte oggi il format realizzato da Monreale News. Appuntamento alle ore 21 sulla nostra pagina facebook

MONREALE, 18 marzo – L’obiettivo è quello di approfondire, di affrontare in maniera diretta ed immediata gli argomenti di cui, frettolosamente e con i tempi celeri della cronaca, si parla tutti i giorni. È questo lo spirito con cui, a partire da stasera, la redazione di Monreale News darà vita ad un format di discussione online che prende il nome di “#Parliamone”.

L’appuntamento è per le 21 di stasera, sulla pagina facebook della nostra testata. A partire dal quell’ora, infatti, saremo “on air” rigorosamente in videoconferenza, dal momento che – come è noto – non è possibile organizzare riunioni per fin troppo chiari motivi di salute pubblica.

Il tema sarà, ovviamente, quello dell’emergenza coronavirus, una problematica che non risparmia il nostro territorio e che sta funestando a tappeto tutti i settori dell’economia locale.

Parleremo di come la nostra comunità sta affrontando l’emergenza, delle problematiche del nostro tessuto sociale ed economico. Ospiti di questa prima puntata saranno Alberto Arcidiacono, sindaco di Monreale, Daniele Sciortino, titolare del bed and breakfast “Palazzo Ducale Suites” e Giuseppe Antista, medico di base.

Appuntamento quindi alle ore 21 sulla pagina face book di Monreale News.