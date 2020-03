Coronavirus, la Zeta srl del gruppo Zuccaro Designer realizzerà il packaging per mascherine e gel del distretto Meccatronica Sicilia

“Orgogliosi di contribuire a questa iniziativa”

MONREALE, 18 marzo – La Zeta srl di Monreale, realizzerà il packaging per le mascherine e il gel disinfettante prodotti dal Distretto Meccatronica Sicilia. La Zeta srl essendo parte integrante del consorzio ha accolto la richiesta del Presidente del distretto Antonello Mineo.

La Zeta Srl di Monreale del gruppo Zuccaro Designer guidata dall’architetto monrealese Francesco Zuccaro da un trentennio si occupa di comunicazione e pubblicità per numerose aziende. I dispositivi di sicurezza made in Sicily sono stati realizzati per fronteggiare la grave situazione di emergenza sanitaria, sino mascherine protettive tridimensionali e gel igienizzanti specifiche per medici e infermieri Per accelerare i tempi, considerata l’emergenza negli ospedali con gran parte del personale sguarnito di Dpi, i macchinari e le apparecchiature delle sette aziende coinvolte nella filiera messa in moto dal Distretto hanno lavorato a pieno ritmo senza sosta.

“Siamo stati orgogliosi di far parte di questo distretto e di contribuire a questa iniziativa - ha dichiarato l’architetto Francesco Zuccaro -amministratore unico della Zeta srl. Siamo operativi a porte chiuse e faremo tutto il possibile per andare incontro alle esigenze per dare un notevole contributo e contribuire attivamente a superare questo momento di grave emergenza”.

Su indicazione dell’assessore regionale alle Attività produttive Mimmo Turano, il presidente del Distretto meccatronica, Antonello Mineo, ha trasmesso tutte le schede tecniche dei prototipi al responsabile della Protezione civile regionale, Calogero Foti. “Aspettiamo il feedback da parte della Protezione civile – dice Mineo -. Siamo subissati di richieste da parte dei privati ma vogliamo dare priorità alla Protezione civile per dare supporto ai tanti medici e infermieri che sono impegnati in una lotta senza tregua contro il Covid-19 e che, purtroppo, non hanno le quantità necessarie di dispositivi di sicurezza anche per la scelta di alcuni Paesi europei ed extra Ue di bloccare le forniture alle frontiere.