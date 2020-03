Monreale, nuovi orari per supermercati ed esercizi commerciali, vietato svolgere attività motorie

Saranno aperti dalle 8 alle 16. Restano aperte le farmacie

MONREALE, 19 marzo – Il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono ha emesso un’ordinanza che regolamenta gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali che apriranno dalle 8 alle 16.30 con orario continuato. Restano invariati gli orari delle farmacie. Le pizzerie, pollerie e altri esercizi che producono alimenti pronti con servizio a domicilio possono svolgere attività fino alle 23.

L'ordinanza sarà esecutiva da sabato 21 marzo fino al 3 aprile per le attività, mentre il provvedimento è di immediata esecuzione per tutti gli altri divieti che riguardano le attività motorie e qualsiasi pratica sportiva svolta in luoghi pubblici quali: strade e piste ciclabili, fatta eccezione per coloro che hanno delle prescrizioni mediche o che siano sportivi professionisti.

I clienti all’interno delle strutture di vendita dovranno rispettare la distanza di almeno un metro in ogni punto della struttura di vendita incluso i banchi di vendita, casse e corsie, adibiti alla vendita. Chi non rispetterà il provvedimento andrà incontro a sanzioni . “Il nostro obiettivo - ha dichiarato il primo cittadino - é quello di prendere anticipatamente tutte le misure precauzionali per tutelare la salute dei cittadini e in questo caso dei lavoratori del settore del commercio . Vi chiedo questo sacrificio perché tutti insieme con grande senso di responsabilità , dobbiamo impegnarci al massimo per evitare e scongiurare contagi”. Si ricorda inoltre, che i cittadini per fare la spesa o altre attività dovranno utilizzare negozi e strutture vicini alla propria residenza.