Nuovi orari di apertura dei negozi, Arcidiacono: ''Le derrate alimentari saranno garantite''

Si tratta di 8 ore, senza stop

MONREALE, 20 marzo – “Le derrate continuano ad arrivare regolarmente e non vi sarà carenza di generi alimentari”. Il sindaco Alberto Arcidiacono ha tenuto a rassicurare la cittadinanza dopo l’approvazione della delibera con cui la giunta, all’unanimità, rimodula gli orari di apertura dei negozi di generi alimentari.

Dopo l’emanazione di una nuova ordinanza da parte del presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, In pratica, Arcidiacono ha ritenuto opportuno regolamentare gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali di Monreale, che effettueranno orario continuato: dalle 8 alle 16, garantendo così 8 ore di lavoro non stop

“La decisione – spiegano al Comune – è dettata dall’esigenza di prevenire assembramenti di persone all’interno delle aree, dei negozi e supermercati che rischiano di essere dannosi per i lavoratori e i clienti”.