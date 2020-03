Gli sportelli postali di Grisì e San Martino delle Scale, saranno aperti il 31 marzo ed il 1° aprile

Mario Caputo: “Soluzione insoddisfacente, i giorni siano almeno due a settimana”

MONREALE, 23 marzo – Poste Italiane ha comunicato all’amministrazione comunale della città normanna l'apertura delle succursali degli sportelli delle frazioni di Grisì e San Martino delle Scale, rispettivamente per martedì 31 marzo e mercoledì 1 aprile per consentire ai correntisti titolari di pensione di poter usufruire degli sportelli, evitando così eccessivi spostamenti e assembramenti presso altri sportelli dell’hinterland.

Della vicenda si era occupato il deputato regionale Mario Caputo, che aveva sollevato il problema, minacciando il ricorso alla Procura della Repubblica, qualora l’azienda non avesse disposto la riapertura degli sportelli. Lo stesso deputato regionale non si dichiara soddisfatto della soluzione individuata circa la frequenza dell’apertura, chiedendo che gli sportelli vengano messi in funzione almeno due volte, se non tre, per garantire nel migliore dei modi le esigenze dell’utenza delle frazioni.