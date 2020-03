Monreale, sospesa l’apertura delle attività bar self-service

Il sindaco Alberto Arcidiacono ha emesso ordinanza di sospensione dell’apertura degli esercizi commerciali di negozio bar self-service

MONREALE, 25 marzo – Al fine di contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 il sindaco Alberto Arcidiacono ha emesso una ordinanza sindacale per la sospensione dell’apertura degli esercizi commerciali di negozi bar self service che usano distributori automatici in locali liberamente accessibili.

Alla Polizia municipale e agli altri organi deputati al controllo è stato demandato di far osservare il rispetto della disposizione emanata.

La mancata osservanza di quanto stabilito con l’ordinanza costituisce reato, e specificamente violazione dell’art. 650 del codice penale e comporta l’applicazione della relativa sanzione, nonché della ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria.