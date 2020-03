Monreale, aperta la solidarietà per l’emergenza Coronavirus

Il sindaco Arcidiacono accoglie la richiesta del consigliere Capizzi: l’iban IT71B0200843450000300006976

MONREALE, 27 marzo – “Prendendo spunto da quanto richiesto ieri dal consigliere Capizzi a mezzo della testa giornalistica di Monreale News, è possibile, ancorché auspicabile, che quanti siano nelle condizioni di farlo donino o continuino a donare a sostegno delle famiglie meno abbienti della nostra Monreale”.

A dichiararlo il sindaco Alberto Arcidiacono il quale afferma: “Il momento storico ci impone per evitare il diffondersi dell’epidemia di restare confinati a casa: cosa questa necessaria ma ancora gestibile e sopportabile per chi dispone di una certa liquidità; ma difficile o impossibile per chi un lavoro fisso non lo ha e non lo ha mai avuto. Da giorni le diverse associazioni di volontariato che operano sul territorio si sono mobilitate, ciascuna con i mezzi e gli strumenti a propria disposizione, per offrire il proprio contributo e far fronte a questa emergenza nell’emergenza. Pertanto oggi mi appello a quanti vogliano e possano aiutare, esortandovi a offrire un contributo. Fatelo in totale libertà, rivolgendovi alle associazioni a voi più affini o anche utilizzando il solito conto corrente del comune: IT71B0200843450000300006976. Ringrazio in particolare quanti hanno già offerto il proprio aiuto”.