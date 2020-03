Aiutiamo i poveri per amore di Gesù, il messaggio di don Nicola Di Lorenzo alla comunità di Pioppo

Voglio rivolgere un appello a tutte le famiglie di Pioppo e a tutti i Pioppesi di buona volontà: Stiamo vivendo un tempo triste fatto di fatica e preoccupazione ma non possiamo e non dobbiamo vivere una Pasqua di paura; possiamo trasformare la Pasqua 2020 da una festa malinconica a una vera Resurrezione in due modi:

1) CON LA PREGHIERA PERSONALE seguendo con Fede tutti i Riti della Settimana Santa dalle nostre case in diretta STREAMING con la nostra Chiesa di San Giuseppe in Pioppo seguendo la Pagina Facebook PARROCCHIA SANT'ANNA PIOPPO.

Tutte le Celebrazioni saranno RIGOROSAMENTE A PORTE CHIUSEsecondo decreto Governativo.

2) CON L'AIUTO AI POVERI: il Decreto governativo ci invita giustamente non uscire di casa per tutelare la nostra salute ma come può vivere questo decreto chi la casa non ce l'ha?.Mi riferisco a coloro che vivono per strada, a coloro che comunemente chiamiamo Barboni "gli Invisibili"per tanti ma per Noi Cristiani sono nostri Fratelli e Sorelle.

Sono i poveri più poveri direbbe Santa Madre Teresa di Calcutta.

Ho pensato a loro Immagine Vivente di Gesù Crocifisso,Nudo, Affamato e Abbandonato.

AIUTATEMI AD AIUTARLI!

AIUTIAMO LA MISSIONE SPERANZA E CARITÀ DI FRATEL BIAGIO CONTE.

Aiuteremo così 1400 Fratelli e Sorelle e indirettamente avremo aiutato anche la Nostra Italia e la Nostra Salute in quanto persone particolarmente a rischio.

A PARTIRE DALLA DOMENICA DELLE PALME FINO ALLA DOMENICA DOPO PASQUA per 15 GIORNI troveremo dei Salvadanai nei negozi ancora aperti di Pioppo che liberamente vorranno aderire all'Iniziativa.

IL RICAVATO SARÀ INTERAMENTE DEVOLUTO PER QUESTI NOSTRI FRATELLI E SORELLE.

LA RICEVUTA DEL BONIFICO SARÀ RESA PUBBLICA PER LA MASSIMA TRASPARENZA.

In questa Pasqua...non potremo invitare parenti e amici a casa..INVITIAMO GESÙ a casa nostra e con la somma piccola o grande che sia che dovevamo destinare per il Pranzo di Pasqua doniamola nel nostro piccolo per questa nobile causa.

Vivremo così una Vera Pasqua di condivisione verso chi è più sfortunato di Noi.

Mi raccomando SIAMO GENEROSI!

GRAZIE IN ANTICIPO!

GESÙ VI RICOMPENSERÀ

Vi Benedico con affetto,

DON NICOLA DI LORENZO.