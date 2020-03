Monreale si unisce alle città italiane per commemorare le vittime del virus

A Palazzo di Città osservato un munito di silenzio. Bandiera a mezz’asta

MONREALE, 3 marzo – Oggi, alle 12 in punto, a Palazzo di Città, è stato osservato un minuto di silenzio con la bandiera a mezz’asta per commemorare le vittime dell’epidemia, per onorare gli operatori sanitari e tutte le donne ed uomini che hanno perso la vita impegnati nella lotta al Covid-19.

“Un gesto semplice – ha dichiarato il sindaco Arcidiacono – per unire la nostra città in rete con tutti gli altri comuni in un momento doloroso, ma anche un momento forte per ribadire l’esigenza di continuare a porre in essere comportamenti nel rispetto delle regole, affinché lo sforzo di quanti hanno perso la vita in questa dolorosa guerra non sia vano, per tornare quanto prima alle nostre abitudini quotidiane”.