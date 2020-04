I social impazziscono: ''Sono tutti positivi'', ma è un falso. Una famiglia nella bufera

È la famiglia Salerno, ma il medico di base afferma: “Stanno bene, non hanno alcun sintomo riconducibile al coronavirus”. E loro sporgono denuncia

MONREALE, 2 aprile – In un’epoca di “caccia all’untore” di fake news e di fobia dilagante può capitare di trovarsi investiti da una valanga di dicerie e da un clima di ostilità che possono renderti la vita molto difficile. È il caso della famiglia Salerno, purtroppo, travolta da un tam-tam di notizie, poi rivelatesi false, circa una loro positività al coronavirus.

La notizia "un po' originale", come diceva una canzone di Fabrizio De Andrè, “non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca”. Il resto lo hanno fatto i social e gli audio e i messaggi whatsapp. Il risultato è stato quello di travolgere il nucleo familiare da una tempesta di chiamate, illazioni e sospetti. A fugare ogni dubbio, però, il medico di famiglia dei Salerno, la dottoressa Emanuela Giovenco. “La famiglia Salerno sta bene – afferma a Monreale News. - Non hanno né febbre, né tosse, né alcun altro sintomo che possa fare venire il sospetto. Ho visto la signora, la moglie del signor Nicola Salerno, lunedì scorso e stava benissimo. Non capisco come possa essere venuta fuori questa notizia. Della vicenda ho già informato la Polizia Municipale ed il sindaco. Ho invitato la famiglia Salerno a presentare denuncia ai carabinieri ed alla Polizia Postale e qualora non lo facciano sarò io stessa a farlo”.

Il comandante della Polizia Municipale Luigi Marulli, sentito il medico di base, ha confermato che nessuno dei suoi pazienti ad oggi è stato contratto dal contagio da Covid 19. “Pertanto, si smentisce qualsiasi fake news apparsa sui social che tende a creare solamente panico e allarmismo. Si raccomanda inoltre, ai cittadini di rispettare le norme previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2020 riguardante le norme comportamentali utili al contrasto del Covid 19 per le quali ricordiamo che sono previste sanzioni severe” .

Frattanto la famiglia Salerno ha provveduto a sporgere denuncia presso la stazione dei carabinieri di Monreale. “Valuteremo il da farsi nelle sedi opportune – fa sapere il legale Piero Capizzi – è davvero grave che ci sia stata questa diffusione di notizie senza alcun fondamento, creando un clima di caccia all’untore attorno ad una famiglia”.