Coronavirus, online l’avviso pubblico aggiornato per l’adesione degli esercenti per buoni spesa

Il pagamento dei buoni avverrà entro 5 giorni. Il 6 aprile scade la presentazione delle domande

MONREALE, 4 aprile – La giunta Arcidiacono semplifica l’avviso pubblico per agevolare gli esercenti che potranno riscuotere i pagamenti entro cinque giorni. Lo rende noto l’assessore alle Attività produttive Geppino Pupella che precisa che le procedure saranno semplici e veloci e i pagamenti, avverranno in tempi rapidi. Il nuovo avviso é già online sul sito istituzionale.

Si potranno acquistare alimenti, prodotti per l’igiene personale e per l’igiene della casa. Le domande verranno valutate e si procedere subito alla distribuzione dei buoni fino all’esaurimento delle risorse disponibili, che ammontano a 365 mila euro. La transazione sarà documentata dallo scontrino rilasciato dalla ditta al cliente.

Nell’avviso sono elencati tutti i prodotti che si possono acquistare :prodotti alimentari, prodotti per l’igiene della casa e della persona, prodotti per la prima infanzia ,farmaci e prodotti medicali. Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro le 12 del 6 aprile 2020 mediante la compilazione del modello allegato all’avviso.

Per poter aderire all’iniziativa gli esercenti interessati dovranno essere in possesso dell’iscrizione alla Camera di Commercio delle autorizzazioni richieste. Intanto, continuano i controlli della Polizia Municipale e gli aiuti da parte della Protezione civile che lavorano senza sosta coordinati direttamente dal sindaco Alberto Arcidiacono e dall’assessore Nicola Taibi, per dare assistenza a tutti i cittadini.