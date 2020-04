Controlli sul territorio, già 30 cittadini multati a Monreale dalla Polizia Municipale: andavano in giro senza motivo

Lo ha rivelato ieri il comandante Luigi Marulli nel corso della trasmissione #Parliamone

MONREALE, 4 aprile – Sono più di cento in soli due giorni i controlli effettuati dalla Polizia Municipale di Monreale sui cittadini sorpresi per strada, nonostante i divieti imposti dal governo nazionale e da quello regionale. Trenta di questi saranno sanzionati perché le motivazioni con le quali hanno tentato di giustificare la loro permanenza non sono state ritenute valide.

Lo ha affermato ieri sera il comandante della Polizia Municipale Luigi Marulli nel corso della sesta puntata di #Parliamone, il format realizzato dalla redazione di Monreale News, andato in onda in diretta sulla pagina facebook della testata.

Marulli, nel ricordare come l’ultima ordinanza governativa abbia depenalizzato il comportamento, ha ribadito che le sanzioni che saranno applicate varieranno da un minimo di 400 ad un massimo di 3000 euro.

Il lavoro è il frutto dei controlli realizzati dai Vigili Urbani nonostante il commissariato di Polizia “Palermo Porta Nuova”, competente territorialmente per il comune di Monreale, non abbia autorizzato l’organico completo della Polizia Municipale monrealese (18 unità), limitando questo a sole 8.

Ciò, probabilmente, come ha aggiunto Marulli, per motivi di budget destinato ai Comandi della provincia di Palermo, considerato che i servizi di controlli, superando le quattro ore, presuppongono l’erogazione dell’indennità di pubblica sicurezza.

Impossibile, inoltre, l’utilizzo di droni per quel che riguarda le polizia municipali. Monreale non ne dispone, ma alcuni comuni sono stati inibiti dal decreto del 25 marzo scorso. I voli devono essere autorizzati dall’Enac.

La polizia municipale ha avuto la delega ad operare nel centro storico. Il corpo forestale, invece si pccupa prevalentemente degli esercizi commerciali, per quanto riguarda la politica dei prezzi che questi applicano e soprattutto il rispetto degli orari di apertura. I carabinieri, infine, operano su tutto il territorio, grazie anche alla loro presenza nelle zone periferiche e nelle frazioni, in modo da coprire il territorio nel modo migliore possibile.