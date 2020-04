Coronavirus, l’Asp ufficializza: ''Ad oggi nessun incremento a Monreale''

Il sindaco Arcidiacono tranquillizza la cittadinanza dopo le voci dei giorni scorsi

PALERMO, 6 aprile – Rimane solo uno il caso positivo al Covid 19 a Monreale. A darne comunicazione ufficiale al Comune è l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo che, in questo modo, conferma quanto dichiarato pubblicamente dal sindaco Alberto Arcidiacono nei giorni scorsi. Il soggetto, risultato positivo, è stato posto in quarantena e viene monitorato dai medici del Servizio Sanitario di competenza.

La nota dell’Asp di Palermo giunge in risposta alla richiesta di chiarimenti avanzata, proprio al Servizio di Prevenzione della Struttura Sanitaria, da parte del primo cittadino per ottenere informazioni urgenti sui reali casi di contagio attestati e sull’attuale panoramica epidemiologica del territorio, in modo da organizzare in sicurezza le procedure di tutela, disinfezione e controllo del territorio.

“Siamo felici - ha dichiarato il sindaco Arcidiacono - di sapere che Asp, oggi, comunichi che nessuna evoluzione ci sia stata nell’aumento dei contagi. Questo ovviamente non deve far alleggerire il livello di attenzione che al contrario deve rimanere altissimo perché soltanto in questo modo potremo iniziare a parlare di ripresa. Bisogna sempre fare riferimento alle fonti ufficiali - ha concluso il Arcidiacono - e, in questo caso, la fonte ufficiale è l’Asp di Palermo”.