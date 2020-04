Buoni spesa, ecco i commercianti che hanno aderito all’avviso del Comune

É partita oggi pomeriggio, frattanto, la distribuzione dei primi 40 buoni spesa per le famiglie per un importo di 17 mila e 600 euro

MONREALE, 6 aprile – È stato definito dall’ufficio Solidarietà Sociale e pubblicato sul sito istituzionale del Comune www.comune.monreale.pa.it l’elenco degli esercizi commerciali e farmacie che hanno aderito all’avviso per il sistema di buoni spesa per l’acquisto di beni alimentari , farmaci e prodotti di prima necessità per l’emergenza Covid-19. La notizia é stata resa nota dal sindaco Alberto Arcidiacono.

Intanto gli uffici della Solidarietà sociale hanno predisposto il primo elenco dei beneficiari dei buoni spesa ed è già iniziata nel pomeriggio attraverso i dipendenti comunali, la distribuzione dei 40 buoni ai beneficiari di famiglie per un importo complessivo di 17 mila e 600 euro per i nuclei familiari di cui sono già state istruite le istanze. Verranno consegnati presso i domicili dei cittadini comunicati nelle domande. L’elenco ufficiale degli esercenti ha validità da oggi fino al 31 maggio 2020, salvo eventuali proroghe e sarà aggiornato nel caso di nuove adesioni.