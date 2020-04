Emergenza Coronavirus, continua la gara di solidarietà per le famiglie indigenti

Ancora donazioni da parte di privati cittadini destinate a chi è in difficoltà

MONREALE, 7 aprile – Continuano, fortunatamente, le iniziative di solidarietà in favore delle famiglie indigenti, colpite dalle difficoltà economiche causate dal difficile momento causato dall’emergenza coronavirus.

Al centro di raccolta delle provviste alimentari, ubicato al circolo Italia sono arrivati altri 200 chili di pasta eventi confezioni di barattoli di pomodoro, , grazie alla sensibilità della famiglia Macaluso. Andranno ad aggiungersi alle derrate che grazie alla sensibilità dei monrealesi vengono destinate al centro di stoccaggio, grazie anche alla collaborazione dell’associazione di volontariato di Protezione Civile, Overland, che partecipa alla distribuzione. Alla famiglia Macaluso è arrivato il sentito ringraziamento del gruppo consiliare di Alleanza Civica, composto dai consiglieri Paola Naimi, Rosario Ferreri e Angelo Venturella, che sostengono come iniziative di questo tipo facciano solo il bene dell’intera collettività in un momento di così grande difficoltà per numerosi nuclei familiari.