Rifiuti, ecco le modalità di raccolta per la settimana di Pasqua

Arcidiacono: ''Non abbandonate i rifiuti in questo momento di emergenza''

MONREALE, 9 aprile – Si tratta solo qualche leggera modifica, stando alla nota del Comune, alle modalità di raccolta per la settimana festiva. Il servizio di raccolta dell'umido infatti non verrà effettuato per la giornata di lunedì di Pasquetta. Per quanto riguarda domani, venerdì 10 e sabato 11 invece il servizio procederà regolarmente. I centri di raccolta resteranno chiusi domenica e lunedì.

La raccolta, fa sapere il Comune, riprenderà regolarmente da martedì. Intanto l’amministrazione comunale invita la cittadinanza a non abbandonate i rifiuti nel territorio, specialmente davanti ai centri di raccolta. Per i trasgressori sono infatti previste sanzioni da parte della Polizia municipale che effettuerà controlli a tappeto, considerato anche l’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia in corso.