Buoni spesa, attivo da oggi nuovo numero telefonico per le richieste

L'assessore al Personale Davì ha comunicato che si potrà chiamare al 320 433 5912

MONREALE, 10 aprile – L’amministrazione comunale al fine di venire incontro alle esigenze dei cittadini per la richiesta di buoni spesa, in particolare per coloro che non hanno potuto presentare l’istanza per i voucher spesa tramite e mail o WhatsApp, ha istituito questo nuovo numero telefonico. Il servizio sarà attivo tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 8 alle 18 (ad esclusione di lunedi 13 Aprile).

Sarà necessario comunicare per telefono agli addetti i dati richiesti. Prima della consegna del voucher verrà fatto il relativo controllo degli stessi.

“Colgo l'occasione - ha dichiarato l’assessore Ignazio Daví - per ringraziare i dipendenti comunali che in questo momento di emergenza stanno dando il massimo, profondendo ogni energia nel solo ed unico interesse di garantire ogni servizio ordinario o straordinario come quello della distribuzione e assegnazione dei buoni".

"Un ringraziamento particolare - prosegue Davì - va a tutto lo staff della Solidarietà Sociale, agli agenti della Polizia Municipale e della Protezione Civile, agli addetti al servizio sanificazione , alle operatrici dall’asilo nido che stanno gestendo le richieste telefoniche, autisti e messi notificatori e a tutti i dipendenti che stanno garantendo quotidianamente il servizio di consegna dei voucher. Infine ma non per grado di importanza, un ringraziamento alla Overland e al suo presidente Damiano Leccadito,che stanno dando un contributo prezioso ed indispensabile".