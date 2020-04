Buoni spesa, distribuzione già avviata e più di 800 domande pervenute

Dal Comune: ''Cercheremo di esaudire tutte le domande nel più breve tempo possibile''

MONREALE, 10 aprile – E' dunque questa la risposta dell'amministrazione comunale alle sollecitazioni di moltissimi concittadini a cui non è ancora arrivata notifica di assimilazione della propria domanda per la distribuzione dei voucher: la macchina è già a lavoro e le domande sono tante.

Più di 800 quelle già pervenute agli uffici tramite mail e Whatsapp - volendo essere il più precisi possibile - e, nonostante i tempi di elaborazione di una sola domanda non siano molto celeri, data l'attenta analisi a cui queste devono necessariamente essere sottoposte, la distribuzione è già partita da 2-3 giorni e dunque alcuni sono già in possesso del voucher per il buono spesa. "E' importante ricordare alla cittadinanza - affermano dall'amministrazione - che l'estinzione delle domande avverrà seguendo l'ordine cronologico di pervenuta richiesta. L'obiettivo è quello di esaminare tutte quante le domande nel minor tempo possibile".