Coronavirus, accordo tra il Comune e l’associazione ''Un passo alla volta'': attivata l’assistenza medico -infermieristica domiciliare

L’amministrazione attiva un numero telefonico per inviare le richieste per malati di lunga degenza

MONREALE, 16 aprile – Dopo la stipula di un rapporto sinergico sancito tra il Comune di Monreale e l’associazione “Un Passo alla Volta” é stata attivato su tutto il territorio comunale un servizio infermieristico e medico a titolo gratuito che consentirà l’assistenza medico-infermieristica domiciliare.

L’iniziativa è stata fortemente sostenuta dal sindaco Alberto Arcidiacono e dall’assessore alla Polizia Municipale Nicola Taibi che hanno messo a disposizione del presidente dell’associazione Michele Giambruno un numero telefonico che i cittadini potranno chiamare per richiedere le prestazioni sanitarie per malati di lunga degenza. Il numero è 329.9042065. I giorni e gli orari durante i quali verranno raccolte le richieste di assistenza domiciliare sono il lunedì dalle ore 16 alle ore 18 e il giovedì dalle ore 10 alle ore 12.

“Un grande aiuto - hanno dichiarato il sindaco Arcidiacono e l’assessore Taibi - in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo . Ringraziamo l’associazione e il dottore Giambruno per questo gesto di grandissima sensibilità, solidarietà e affetto nei confronti di tutti coloro che si trovano in gravi problemi di salute”.