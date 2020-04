Una preghiera silenziosa per il piccolo Agostino

Oggi le esequie in forma privata, a causa delle restrizioni anti-covid

MONREALE, 20 aprile – Oggi pomeriggio ci sarebbe stato un popolo. Una grandissima folla si sarebbe riversata in chiesa per dare l’ultimo saluto al piccolo Agostino Prestidonato. Anche la cattedrale, il più grande tra i luoghi di culto monrealesi, si sarebbe rivelata insufficiente ad ospitare la moltitudine di gente che, con la sola presenza, si sarebbe voluta stringere idealmente attorno alla famiglia.

Ed invece tutto si svolgerà in forma strettamente privata, alla sola presenza dei familiari più intimi, con una cerimonia funebre rapida e scarna. Colpa della pandemia in atto, che non consente nemmeno di poter esprimere i propri stati d’animo e di poter dare sfogo ai propri sentimenti come ciascuno di noi vorrebbe.

Per Monreale, però, a prescindere dalle modalità con cui si svolgeranno le esequie, sarà un giorno speciale. Un giorno in cui, anche se a casa propria, ciascuno rivolgerà un pensiero al piccolo Agostino, reciterà nel proprio cuore una preghiera dedicata a lui, verserà nel silenzio una lacrima.

La nostra comunità perde un angioletto, uno scricciolo che con il suo sorriso e la sua vivacità riempiva la vita dei suoi genitori e che adesso li guarderà e li guiderà da lassù.

Profonda, infinita, tristezza che si aggiunge ad un momento già grigio e triste te di suo, dove, anche a volersi sforzare parecchio, diventa difficile trovare qualche motivo per stare allegri. Un cazzotto allo stomaco per chiunque di noi, che incassiamo nel momento più buio e complicato della nostra storia. Difficile trovare le giuste parole, ancora di più articolarle in questo momento di grande dolore per tutti, familiari in primis.

Oggi, quindi, per decisione del sindaco Alberto Arcidiacono, a Monreale sarà lutto cittadino. Decisione quanto mai opportuna, che, pur se simbolica, indica grande sensibilità. La bandiera del municipio sarà esposta a mezz’asta sul pennone del Palazzo di Città, in segno di cordoglio, ma certamente sarà a mezz’asta nel cuore di ciascuno di noi. A tutta la comunità, soprattutto a chi è sempre stato più vicino alla famiglia, il compito, difficile, ma importante, di starle vicino, di alleviarle il dolore in questo momento drammatico. Vola in alto, piccolo Agostino. Nei nostri cuori ci sarà sempre un posto per te.

La redazione di Monreale News si stringe idealmente attorno alla famiglia Prestidonato in questo momento di grandissimo, terribile dolore.