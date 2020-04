Emergenza coronavirus e disabilità, se ne discute stasera in diretta a #Parliamone

L’appuntamento con il format di MonrealeNews è per le 21 di stasera, sulla pagina facebook della nostra testata

MONREALE, 20 aprile – Il tema di questa nuova puntata sarà sempre legato all’emergenza coronavirus ed, in particolare, alle difficoltà che la situazione che stiamo vivendo ha causato alle persone con disabilità e alle loro famiglie nei diversi ambiti della nostra società: dalla scuola alle cure mediche per arrivare alle attività sociali.

Parleremo di come la nostra comunità sta affrontando anche in questo settore l’emergenza. Ospiti di questa puntata saranno Chiara Di Prima, dirigente scolastico e presidente regionale dell’Uciim, Salvatore Porrovecchio, dirigente medico e garante per i diritti dei diversabili di Monreale e Salvatore De Pasquale, presidente dell’associazione “Nati due volte” onlus di Monreale.

Appuntamento quindi alle ore 21 sulla pagina face book di Monreale News.