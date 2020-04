Coronavirus, l'Asp conferma: negativi i tamponi nelle strutture della Guadagna e della Casa del Sole

Elenchi sempre in aggiornamento. Arcidiacono: ''collaborazione preziosa''

MONREALE, 23 aprile – La notizia, quella sì che è positiva: hanno dato esito negativo - almeno fino ad oggi - l'analisi dei tamponi i cui risultati sono stati trasmessi dall’ASP di Palermo al Comune di Monreale. Erano stati effettuati dai cittadini monrealesi nelle strutture della Guadagna e della Casa del Sole, individuate dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo.

Gli elenchi comunque vengono quotidianamente aggiornati e tempestivamente trasmessi, sin dall’inizio dell’emergenza, dall’Ufficio di Gabinetto del Comune, dove arrivano tutte le registrazioni dei cittadini sottoposti alla quarantena così come previsto da un’ordinanza firmata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci notificata al sindaco Alberto Arcidiacono.

L’ASP di Palermo in questi giorni attraverso una sinergia creata con l’amministrazione Arcidiacono sta velocizzando tutte le procedure al fine di completare gli esami a tutti coloro che hanno esaurito il proprio periodo di quarantena e provvede ad inviare i risultati di laboratorio al Comune.

“Ringrazio- ha dichiarato il sindaco Arcidiacono - la grande disponibilità e collaborazione data dai vertici dell’ASP, dai medici e dal personale sanitario che ci stanno dando assistenza e supporto per tutti quei casi di cittadini che si trovano in difficoltà. Grazie anche agli uffici comunali che hanno seguito sin dall’inizio tutte queste procedure dando informazioni e supporto a tutti coloro che hanno contattato l’amministrazione comunale per ricevere notizie in merito alle procedure da eseguire”.