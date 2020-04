''Passo le pene dell’inferno'', parla un monrealese contagiato a Bergamo dal coronavirus

È Silvestre Patellaro, positivo al Covid-19 da 50 giorni

BERGAMO, 25 aprile – Da più di un mese e mezzo positivo dal Covid-19 nella zona più calda della pandemia. È la storia di Silvestre Patellaro, un monrealese che vive in provincia di Cosenza, ma che dal 17 febbraio scorso, per motivi personali è stato costretto a recarsi a Bergamo, proprio dove il coronavirus ha trovato terreno più fertile e dove ha falcidiato una fetta consistente della popolazione.

Patellaro, che fino a qualche anno fa abitava in via Pietro Novelli a Monreale, il virus se lo è beccato forse in una delle forme più resistenti, tanto che da 50 giorni continua ad essere positivo, come ha confermato l’ultimo tampone, effettuato lo scorso 14 aprile.

“Ho passato le pene dell’inferno – dichiara a Monreale News – e sto provando sulla mia pelle cosa vuole dire avere questo virus. Volevo dire a tutta la cittadinanza monrealese di cui faccio parte, di fare la massima attenzione e prendere tutte le misure di sicurezza in quanto questo virus è molto pericoloso”. Patellaro in questi giorni ha ricevuto numerose telefonate di amici che gli fanno coraggio, lo tirano su di morale e lo invitano a non mollare.