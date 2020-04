Rifiuti, venerdì 1° maggio il ritiro non verrà effettuato

Saranno chiusi pure i centri di raccolta. Tolleranza giovedì e sabato

MONREALE, 28 aprile – Venerdì prossimo, 1° maggio, giornata della Festa del Lavoro, non verrà effettuata la raccolta dei rifiuti. Inoltre saranno chiusi al pubblico i centri di raccolta di via Circonvallazione e di Fiumelato. Lo fa sapere il responsabile del servizio di smaltimento della New System Service, Fabio Adimino.

Per venire incontro alle esigenze dell’utenza, però, la ditta rende noto che saranno usati criteri di tolleranza presso i centri di raccolta nelle giornate di giovedì 30 aprile e di sabato 2 maggio. In questi due giorni, infatti, nei due siti, oltre alla normale ricezione dei rifiuti differenziati, sarà possibile pure portare l’indifferenziato.

La ditta confida nel senso civico della cittadinanza, augurandosi una fattiva collaborazione da parte degli utenti perché conferiscano i loro rifiuti in maniera corretta, facilitando il lavoro degli operatori in queste difficili giornate.