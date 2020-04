La Regione finanzia la messa in sicurezza del plesso ''Albano'' di Villaciambra

Sarà destinato al rifacimento e impermeabilizzazione della copertura

MONREALE, 28 aprile – ll sindaco Alberto Arcidiacono ha reso noto che è stato decretato un finanziamento per i lavori di messa in sicurezza della scuola elementare di Villaciambra "Plesso Albano" al fine di garantire la massima sicurezza per tutti gli alunni.

Il finanziamento ottenuto grazie un lavoro sinergico degli assessorati comunali all’edilizia scolastica e ai servizi a rete è stato destinato ai lavori di impermeabilizzazione della copertura e rifacimento del manto di tegole della scuola. “Questo risultato - ha dichiarato Arcidiacono - è il frutto di un lavoro di squadra che premia l’impegno dei miei assessori Giannetto e Pupella“. Ringraziamenti spesi anche all'indirizzo della consigliera Paola Naimi e Michele Tusa per averlo coadiuvato nella definizione delle criticità.

Grande soddisfazione è stata espressa dall'assessore alla Pubblica Istruzione Edilizia Scolastica, Rosanna Giannetto, impegnata già da tempo in diversi progetti di adeguamento degli istituti scolastici del territorio. "Il nostro obiettivo è quello di garantire sicurezza ai nostri bambini e ragazzi e di intervenire per rendere più adeguate tutte le scuole del territorio. Questo è uno dei progetti: ne seguiranno tanti altri ai quali intendiamo dare priorità. Un ringraziamento particolare va agli uffici, per la serietà e l’impegno dimostrato, nel portare avanti il lavoro nonostante il periodo di forte criticità dovuta all’emergenza Covid". Un plauso per la celerità nella predisposizione del progetto da parte dei progettisti e funzionari dell’ufficio tecnico è stato rivolto dall’assessore ai servizi a rete Geppino Pupella .