Monreale, fase 2: dal 4 maggio inizierà la distribuzione delle mascherine della Protezione civile regionale

Ogni capofamiglia dovrà recarsi presso le rispettive sezioni elettorali di Monreale centro e frazioni

MONREALE, 30 aprile – Lunedì 4 maggio inizierà la distribuzione di mascherine facciali, cosiddette chirurgiche, che sono state consegnate dalla Protezione civile regionale al comune di Monreale. Lo comunicano il sindaco Alberto Arcidiacono e l’assessore alla Protezione Civile Nicola Taibi i quali informano la cittadinanza che, per la consegna, saranno allestiti appositi punti di distribuzione nei plessi scolastici che ospitano le sezioni elettorali.

La distribuzione delle mascherine avverrà da lunedì 4 maggio a venerdì 8 maggio, dalle 13.30 alle 16.30 in tutti i plessi scolastici, sedi delle sezioni elettorali.

Il capofamiglia dovrà recarsi per ritirare le mascherine nella propria sezione elettorale:

lunedì 4 si inizierà con i cognomi che vanno dalla lettera A alla lettera E;

martedì 5 si procederà con la distribuzione mascherine dalla lettera F alla M;

mercoledì 6 dalla lettera N alla lettera R;

giovedì 7 dalla S alla Z.

Il venerdì si procederà con la consegna delle mascherine ai cittadini che non hanno potuto ritirare i dispositivi di protezione.

Per il ritiro delle mascherine, il capofamiglia, dovrà essere provvisto da un documento di riconoscimento che dovrà esibire al momento. È prevista una mascherina per ogni componente del nucleo familiare. Il cittadino potrà ritirare anche per delega ma dovrà essere munito delle delega e del fotocopia del documento di identità del delegante.

Il sindaco Arcidiacono e l’assessore Taibi hanno dichiarato che, insieme agli uffici comunali, hanno messo su una piattaforma informatizzata per la distribuzione di questo materiale che servirà anche in futuro per snellire le procedure e garantire in futuro una veloce distribuzione.