Fase 2, dal 4 maggio si potranno riaprire i cimiteri

Il Governatore Musumeci inserisce questa possibilità nella sua nuova ordinanza

MONREALE, 1 maggio – Buone notizie per coloro che da un paio di mesi, ormai, non hanno la possibilità di recarsi al cimitero per far visita ai propri cari. Da lunedì prossimo, da quando cioè, entrerà in vigore la nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione, Nello Musumeci, i cancelli potrebbero riaprirsi.

Come recita, infatti, l’articolo 7 del documento emanato dal governatore, “i sindaci hanno la facoltà di disporre l’apertura dei cimiteri, a condizione che possano essere assicurate adeguate misure organizzative per evitare assembramento di visitatori e per garantire la distanza interpersonale”.

Distanziamento sociale, quindi, uso delle mascherine e soprattutto ingressi contingentati per rendere omaggio ai propri cari, davanti i cui loculi, dalla fine di febbraio, in pratica, non è possibile mettere nemmeno un fiore.

La notizia è stata accolta con particolare favore soprattutto sui social, dove numerosi dibattiti erano venuti fuori ed assieme a loro parecchie lamentele per l’impossibilità di compere una pratica molto sentita presso la popolazione siciliana.

A Monreale, nello specifico, la nuova disposizione non dovrebbe comportare alcun problema, dal momento che il cimitero comunale di Monreale è molto grande ed è in grado di accogliere nel migliore dei modi i visitatori (che tra l’altro entrano da un unico cancello, che può consentire la regolamentazione degli ingressi), che non incorrerebbero in pericoli di contagio.

Ci attendiamo quindi un’ordinanza o comunque un provvedimento del sindaco, per consentire ai tanti cittadini di espletare un’esigenze dello spirito che non deve essere assolutamente trascurata.

